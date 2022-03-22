Москва, , 10:12 — REGNUM Найденные в одной из разрушенных Вооружёнными силами Украины школ учебники, в которых рассказывалось о военных схемах НАТО, поражают воображение, и такой учебник — лишнее свидетельство пропаганды жестокости среди украинских школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Такие факты поражают, ведь учебник, по сути, это то, с чего начинается образование, это основной инструмент. Мы видим, что происходит с украинской системой образования, сначала там запрещают использовать слово «Отечество», теперь в открытую пропагандируют среди детей жестокость, милитаристские западные концепции, показывают фотографии жителей Донбасса, изображая их террористами», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ».

По его словам, таким действиям украинской системы образования «невозможно найти объяснение»: «Мы работаем над стратегией национальной системы образования, над развитием школы будущего — одного из ключевых проектов Министерства просвещения. В наших проектах мы будем опираться на лучшие отечественные практики, а подобным проявлениям в украинской литературе, по моему глубокому убеждению, просто нет и не может быть места в школе, и этому нет никакого оправдания».