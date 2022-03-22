* запрещённая в России организация

Сочи, Краснодарский край, , 10:11 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сочи задержали подростка, администрировавшего сообщество движения «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 марта сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Интернет (сс) geralt

Из показаний задержанного 2005 года рождения следовало, что права администрирования террористическим интернет-ресурсом он получил от гражданина Украины под никнеймом Белая роза, с которым он переписывался в мессенджере Telegram.

В ФСБ отметили, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения, известный под позывным Белая роза, причастен к склонению жителя Казани к совершению нападения на школу. Акция была пресечена.