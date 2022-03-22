Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM В Бурятии стартовали работы по подготовке к весенним полевым работам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, аграрии намерены в 2020 году увеличить посевные площади.

Трактор вспахивает поле (урожай, посевная) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По зерновым и кормовым культурам рост площадей составит 2−3%, по картофелю и овощам — на 7−10%. Семеноводческими хозяйствами засыпано около 11 тыс. тонн зерновых и колосовых культур. Планируется также закупить порядка 4 тыс. тонн удобрений.

«Прошлый год был урожайным для Бурятии, благоприятные природные условия обеспечили всех сельхозтоваропроизводителей необходимым семенным материалом. Семенами зерновых и кормовых культур республика полностью обеспечена», — отметил глава минсельхозпрода республики Галсан Дареев.