Брисбен, Австралия, , 12:20 — REGNUM В начале года католическая школа Citipointe в Брисбене (столица Квинсленда, юго-восток Австралии) подверглась критике после того, как родителей учеников заставляли подписывать контракты, где осуждались любые ЛГБТ-связи. 22 марта газета The Guardian смогла установить, что руководство школы заставляет подписывать аналогичные контракты при приеме на работу сотрудников образовательного учреждения.

Брисбен, Австралия Kgbo

Журналисты написали, что христианский колледж Citipointe, включал в свои контракты с учителями пункт, который требует от сотрудников «действовать так … чтобы это не противоречило религиозным убеждениям колледжа».

«Ничто в его или ее преднамеренном поведении не должно быть несовместимо с внутренним характером занимаемого положения, особенно, но не только, в отношении выражения человеческой сексуальности через гетеросексуальные, моногамные отношения, выраженные интимно через брак», — говорится в контракте.

В руководстве школы уже заявили, что контракт в данном пункте был изменен и никто из учителей, отказавшихся его подписать, не был уволен.