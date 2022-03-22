Брисбен, Австралия, 22 марта 2022, 12:20 — REGNUM В начале года католическая школа Citipointe в Брисбене (столица Квинсленда, юго-восток Австралии) подверглась критике после того, как родителей учеников заставляли подписывать контракты, где осуждались любые ЛГБТ-связи. 22 марта газета The Guardian смогла установить, что руководство школы заставляет подписывать аналогичные контракты при приеме на работу сотрудников образовательного учреждения.

Брисбен, Австралия
Брисбен, Австралия
Kgbo

Журналисты написали, что христианский колледж Citipointe, включал в свои контракты с учителями пункт, который требует от сотрудников «действовать так … чтобы это не противоречило религиозным убеждениям колледжа».

«Ничто в его или ее преднамеренном поведении не должно быть несовместимо с внутренним характером занимаемого положения, особенно, но не только, в отношении выражения человеческой сексуальности через гетеросексуальные, моногамные отношения, выраженные интимно через брак», — говорится в контракте.

В руководстве школы уже заявили, что контракт в данном пункте был изменен и никто из учителей, отказавшихся его подписать, не был уволен.