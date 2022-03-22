Донецк, 22 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что обстрел производился в 9:40 мск из населенного пункта Авдеевка. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 марта железнодорожная станция Донецк-Северный в Ясиноватовской районе попала под обстрел вооружённых формирований Украины.

Читайте также: Украинские военные обстреляли станцию и завод в ДНР