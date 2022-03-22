Донецк, , 10:08 — REGNUM За прошедшие 24 часа из Мариуполя, в котором в окружении находятся прикрывающиеся мирными жителями украинские нацисты, было эвакуировано 619 человек, включая 134 детей. Об этом 22 марта сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За минувшие сутки, с 08:00 21 марта до 08:00 22 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 619 человек, включая 134 ребенка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент эвакуированные мирные жители находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в пункт Безыменное из Мариуполя было эвакуировано более четырех тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России опубликовало кадры применения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», сбившего два украинских штурмовика Су-25.