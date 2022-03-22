Канберра, , 10:12 — REGNUM Большинство жителей Австралии скоро попрощаются со светлыми вечерами и вместо этого встретят больше солнца утром, поскольку страна перейдет на летнее время в следующее воскресенье, 3 апреля. Об этом 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Часы

3 апреля в 03:00 часа ночи по местному времени австралийцы должны будут перевести время на часах и своих мобильных устройствах на час назад. Жители Северного полушария называют это переходом на летнее время, а для австралийцев оно — зимнее.

Перевести часы придется жителям Нового Южного Уэльса, Виктории, Австралийской столичной территории, Южной Австралии и Тасмании. В Западной Австралии, Квинсленде и Северной территории перехода не будет, поскольку в этих регионах летнее время не предусмотрено.