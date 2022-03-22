Кабул, 22 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Должностные лица департамента обслуживания перевала Саланг в Афганистане заявили, что два человека погибли и трое получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Авария

Инцидент произошёл в местности Саул на севере Саланга.

В беседе с газетой «8 Собх» Абдулла Убайд, начальник департамента обслуживания Саланга, сказал, что инцидент произошёл в результате столкновения автомобиля Toyota Corolla, следовавшего с севера на юг, с грузовиком.

По его словам, в результате ДТП погибли два человека, в том числе водитель иномарки, ещё трое получили ранения.

Салангское шоссе уже много раз было свидетелем подобных событий.