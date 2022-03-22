Нижний Новгород, , 10:06 — REGNUM В регионы Приволжского федерального округа из федеральной казны направят почти 5 млрд рублей на дополнительные мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда. Этому предшествовало введение зарубежных санкций. Соответствующее распоряжение о распределении средств утвердил председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Помимо вакансий, нижегородцы моли получить консультации юристов по самым разным вопросам, связанным с трудоустройством Андрей Репин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда правительства России. Отмечается, что деньги направляются на софинансирование расходных регионов, «возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда». Речь идёт о создании временных рабочих мест для находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда.

На данные выделяется 25 685 212,3 тыс. рублей, в том числе 4 929 363,3 тыс. рублей получат 14 регионов Поволжья.

Согласно документу, наибольший размер поддержки в ПФО предоставляется на борьбу с безработицей в Башкирии (697 161,9 тыс. рублей), Татарии (654 517,8 тыс. рублей), Нижегородской и Самарской областях (соответственно 554 055,4 тыс. рублей и 538 351,1 тыс. рублей).

Далее распределение следующее: Прикамье получит 441 174,6 тыс. рублей, Саратовская область — 376 944,2 тыс. рублей, Оренбуржье — 339 982,1 тыс. рублей, Удмуртия — 280 878,7 тыс. рублей, Кировская область — 217 636,3 тыс. рублей, Пензенская область — 210 575,6 тыс. рублей, Ульяновская область — 192 668,6 тыс. рублей, Чувашия — 187 287,6 тыс. рублей, Мордовия — 135 605,9 тыс. рублей, Марий Эл — 102 523,5 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашии выделено 245 млн рублей на борьбу с безработицей