Йошкар-Ола, 22 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В отношении 20-летнего жителя Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Молодой человек заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СКР.

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По предварительным данным, задержанный неоднократно получал повестки с требованием явиться в Военный комиссариат Йошкар-Олы, но ни разу требование не выполнил. После возбуждения уголовного дела местонахождение молодого человека установить не удалось, и он был объявлен в розыск.

В результате в марте текущего года по месту жительства «уклониста» при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Марий Эл был проведен обыск, молодой человек был обнаружен в погребе дома.

ИА REGNUM напоминает, в Перми суд рассмотрел дело об уклонении от службы в армии. Свою вину молодой человек признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке. Пермяк оштрафован на 25 тыс. рублей.

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