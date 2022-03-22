Канберра, , 10:10 — REGNUM В этом году жители Австралии смогут, наконец, отпраздновать Пасху в привычной манере, поскольку большинство ограничений, связанных с COVID-19, были сняты по всей стране. Об этом 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Длинные выходные, которые начнутся с 15 апреля, предоставят столь необходимый отдых многим австралийцам, которые хотят провести время с семьей и друзьями или желают просто провести свободное время, как им хочется.

В этом году такие традиционные мероприятия, как церковные службы и культовое пасхальное шоу в Сиднее, пройдут в запланированном режиме.

Страстная пятница в Австралии выпадает на 15 апреля, а Пасхальная суббота — на следующий день, 16 апреля. Обе даты объявлены государственными праздниками. Каникулы в стране продлятся до 18 апреля.