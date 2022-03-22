Барнаул, , 10:05 — REGNUM В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту дистанционного хищения неустановленным лицом денежных средств жителя города. Подробности сообщает прокуратура Алтайского края.

Телефонный мошенник

Потерпевший воспользовался рекламой в сети интернете о возможности получения дополнительного заработка путем инвестиций в различные компании денежных средств, взятых им в кредит.

Мужчина перевел более 800 000 рублей на счета неустановленных лиц, внушавших о положительной динамике инвестиционной деятельности. Обнаружив отсутствие фактической возможности вывести вложенные денежные средства, потерпевший понял, что связался с мошенниками.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Рубцовска лишился 216 тысяч рублей, намереваясь заработать путём инвестирования в газодобывающую компанию.

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