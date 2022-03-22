Москва, 22 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры применения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», сбившего два украинских штурмовика Су-25. Об этом 22 марта сообщили в российском оборонном ведомстве.

Mil.ru ЗРК «Бук-М2»

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«По итогам противовоздушного боя уничтожены два штурмовика противника Су-25 ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения спецоперации боевой расчет Сергея Овчаренко прикрывал действия подразделений группировки войск, автомобильные колонны материально-технического обеспечения в Черниговской области.

Расчет ЗРК «Бук-М3» обнаружил атакующую воздушную цель, которую взял на сопровождение и уничтожил.

Уточняется, что расчет ЗРК «Бук-М3» должен был совершить противоогневой маневр, но обнаружил второй самолет, который заходил на его позицию и, прикрывая подразделение российских войск, проявив стойкость, выдержку, сопроводил и уничтожил вторую цель.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.