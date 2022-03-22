Уфа, , 10:09 — REGNUM Делегация из Белоруссии прибыла в Башкирию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сельское хозяйство на Украине

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Сообщается, что в планах подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями республик.

Делегация Белоруссии намерена принять участие в мероприятиях, посвященных развитию торгово-экономических отношений между Башкирией и Белоруссией, B2B-переговорах с компаниями Башкирии, а также в международной выставке «АгроКомплекс».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что выставка «АгроКомплекс» и агропромышленный форум будут проходить в Уфе с 22 по 25 марта.

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