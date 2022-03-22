Донецк, 22 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Город Ясиноватая Донецкой Народной Республики оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка Град

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В 9:40, по информации представительства, украинские войска устроили обстрел Ясиноватой со стороны населённого пункта Авдеевка. Всего выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожная станция Донецк-Северный в Ясиноватовской районе попала под обстрел вооружённых формирований Украины.