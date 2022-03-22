Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект на севере города за 2,1 млрд рублей. Соответствующий лот появился 21 марта на сайте городского комитета по государственному заказу.

Строительство дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно содержанию госзакупки, в Петербурге планируют продлить участок Шуваловского проспекта в Приморской районе от Камышовой до Планерной улицы. Подрядчик также должен будет разработать рабочую документацию для нужд города.

Заказчиком проведения конкурса выступила СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Финансирование строительных работ будет осуществлять за счёт адресной инвестиционной программы города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024.

Заявки на конкурс будут приниматься до 6 апреля 2022 года. Затем 11 апреля будут подведены итоги и выбран подрядчик. А само строительство должно завершиться к 30 июля 2023 года.

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