* «Колумбайн — запрещённая в России организация

Сочи, Краснодарский край, , 10:01 — REGNUM Администратор интернет-сообщества движения «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в Сочи, сообщили 22 марта в центре общественных связей ФСБ России. Задержанный является несовершеннолетним.

«Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ, деятельность запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) и причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ России.

Задержанный уже дал показания. Он пояснил, что права администрирования интернет-ресурса ему были переданы гражданином Украины, который называл себя «Белая роза». Переписку с ним он вёл в мессенджере. По данным ФСБ, пользователь «Белая роза» известен правоохранителям как Ярослав Овсюк — гражданин Украины, 2005 года рождения. По данным ФСБ, он причастен к склонению жителя Казани к нападению на школу в ноябре 2021 года, тогда преступление было пресечено.