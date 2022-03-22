Кито, 22 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Все необходимые «институциональные меры» в Эквадоре принимаются для улучшения ситуации в тюрьмах. Об этом заявил советник правительства Карлос Хихон, сообщает агентство EFE.

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«Что касается государства, то основные пункты, запрошенные Межамериканской комиссией по правам человека, выполняются», — сказал Хихон.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека направила в Эквадор соответствующие рекомендации в целях улучшения пенитенциарной системы.