Канберра, , 10:07 — REGNUM Согласно выводам отчета некоммерческой организации The Water Conservancy, в Австралии, где проживает чуть более 25 миллионов человек, водопроводная вода бежит из крана 12,2 миллиарда минут в неделю, что означает, что в среднем каждый австралийцев открывает кран на 88 минут в день. Об этом 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самыми популярными способами расхода являются работа стиральных и посудомоечных машины, мытье рук и принятие душа.

В отчете говорится The Water Conservancy, что поколение бэби-бумеров меньше всего потребляют водопроводную воду, и для них мониторинг расходования воды важен. Послевоенное поколение открывает кран всего на 53 минуты в день.

А вот уже расход воды среди поколения X, родившегося с 1963 по 1980 год, составляет 78 минуты на человека в день.

Миллениалы пользовались водой больше всех — 2 часа и 11 минут на одного человека каждые сутки.