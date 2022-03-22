Сухум, , 09:59 — REGNUM Государственная компания Абхазии «Черноморэнерго» 22 марта ввела ограничение на подачу электроэнергии для абонентов Гудаутского района. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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«На воздушной линии «Калдахуара» произошла авария. В Гудаутском районе вводятся ограничения на поставку электроэнергии», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что ограничения будут действовать до устранения аварии. Предположительное время не уточняется.

Стоит отметить, что из-за изношенности системы энергоснабжения Абхазии в республике часто происходят аварийные отключения электричества. Ситуацию усугубляет популярность майнинга. Это привело к дополнительным нагрузкам на сеть и перерасходу электроэнергии, из-за чего «Черноморэнерго» ввела плановые отключения электричества.