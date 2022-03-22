Саратов, , 10:06 — REGNUM В Саратове в очередной раз проверяют образовательные учреждения в связи с поступившими угрозами взрыва. Об этом 22 марта сообщает городская администрация.

Эвакуация Megalesius

«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий образовательных учреждений занятия в школах №1, №7, №18, №41, №76, «Звезда», гимназии №3, лицея математики и информатики приостановлены», — информирует мэрия.

В течение марта несколько раз в Саратове проводили эвакуацию в образовательных учреждениях. 14 марта проверяли здания музыкальных школ и городской администрации. По этой же причине приостанавливались занятия в ряде школ 15 марта и 17 марта. Все сообщения об угрозах теракта оказались ложными.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове подростка обвиняют в заведомо ложных сообщениях о предстоящем вооруженном нападении на школу.

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