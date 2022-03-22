Париж, , 09:57 — REGNUM События на Украине, а также дальнейшее введение санкций против России стали темами обсуждения на встрече министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с госсекретарём США Энтони Блинкеном, которая состоялась 21 марта. Об этом сообщили в МИД Франции.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Оба министра затронули драматическую гуманитарную ситуацию на Украине […] Они подчеркнули срочность и приоритетность установления полного прекращения огня на всей территории Украины», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также Ле Дриан и Блинкен согласились с важностью очень тесной координации по вопросам продовольственной безопасности в контексте ограничений на поставки, вызванных спецоперацией России на Украине.

«Оба министра отметили, что в условиях продолжающегося российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций», — добавили во французском МИД.

Также стороны подтвердили свою поддержку МАГАТЭ по вопросу усиления безопасности гражданских ядерных объектов на Украине.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили подготовку к предстоящим саммитам НАТО и «Группы семи» (G7), которые состоятся на этой неделе в Брюсселе, а также участие президента США Джо Байдена в саммите Европейского совета.

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Также Ле Дриан подчеркнул в беседе с американским коллегой необходимость как можно скорее завершить переговоры по иранской ядерной сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией военной спецоперации по защите Донбасса Евросоюз уже принял четыре пакета санкций в отношении Москвы. В настоящее время ведётся работа над пятым пакетом санкционных мер против России. Новые санкции могут быть введены в связи с тем, что, несмотря на предыдущие жёсткие санкционные меры, курс России в отношении Украины остался неизменным, а спецоперация на украинской территории не сворачивается. Из-за этого странам Европы предстоит обсудить вопрос ввода эмбарго на поставки нефти из России.

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