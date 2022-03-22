Нальчик, , 09:57 — REGNUM Авиакомпания «Победа» временно приостановит выполнение полетов в столицу Кабардино-Балкарии. Отменяются рейсы из Московских аэропортов Внуково и Шереметьево, сообщило руководство аэропорта Нальчик в Telegram-канале.

Самолет авиакомпании «Победа» (сс) Anna Zvereva

Так, с 27 марта по 30 апреля отменят выполнение рейса из Шереметьево в Нальчик и обратно, а с 28 марта по 30 апреля будут отменены рейсы из Внуково и в обратном направлении.

Напомним, «Победа» выполняла рейсы в столицу Кабардино-Балкарии ежедневно. О причинах решения о временной их приостановке в аэропорту не сообщили. Пассажирам предлагается обратиться в авиакомпанию «Победа» или организации, где покупался билет, для переоформления или возврата денег.