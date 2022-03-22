Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики донские спасатели развернут мобильный городок жизнеобеспечения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России в составе колонны с гуманитарной помощью отправили в Донецкую Народную Республику 30 палаток для возведения городка в селе Безыменное (Новоазовский район). Он будет рассчитан на 440 мест. Здесь уже начала работу полевая кухня.

ИА REGNUM сообщало, что накануне, 21 марта, ещё 243 жителя Мариуполя (ДНР) были эвакуированы в село Безыменное (Новоазовский район). За сутки 20 марта в Безыменное эвакуировали 466 мариупольцев.