Иркутск, , 09:55 — REGNUM Иркутскстат обнародовал любопытные данные, свидетельствующие о несоответствии объемов подготовки специалистов разного профиля реальным потребностям рынка труда. Это выяснилось в ходе выборочного обследования, проведённого в 2021 году.

Выпускники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

C апреля по сентябрь специально подготовленные интервьюеры опрашивали выпускников, окончивших вузы и ссузы в 2016—2020 гг., об особенностях обучения в образовательной организации, способах поиска работы после получения диплома, трудностях, связанных с трудоустройством, интересовались характером первой работы и ее связью с полученной профессией, а также удовлетворенностью от работы.

Так, из 97 тыс. выпускников Приангарья половина (51%) получили высшее образование, 27% — среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 22% — по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Около половины (45%) респондентов совмещали учебу с трудовой деятельностью, причем у каждого четвертого работа была связана с получаемой профессией.

81% жителей Иркутской области с высшим образованием столкнулись с трудностями при поиске работы, из них 63% в связи с отсутствием или недостаточным опытом работы. Многих респондентов (38%) не удовлетворил низкий уровень предлагаемой заработной платы, 36% указали на недостаток или отсутствие подходящих вакансий, 21% — на недостаток необходимых знаний. С аналогичными проблемами столкнулись и выпускники средних учебных заведений. Каждый шестой-седьмой выпускник из числа получивших рабочую профессию отметил отсутствие подходящих условий труда.

Для поиска работы 38% участников опроса обращались непосредственно к работодателю, 30% — к друзьям и знакомым, 15% искали данные о вакансиях в разных источниках и только 5,5% опрошенных обращались в государственную службу занятости. На поиск работы выпускникам с разным образованием понадобилось в среднем более полугода.

В итоге 89% выпускников (в других сибирских регионах — 76−92%) нашли свое рабочее место. Однако не все, а только 61% решивших вопрос трудоустройства устроились на первую работу по своей специальности. Отмечен довольно высокий уровень удовлетворенности работой — 84% опрошенных положительно ответили на этот вопрос.

Напомним, в конце декабря 2021 года власти Иркутской области отчиталась о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина о снижении безработицы. Как сообщил региональный министр труда и занятости Кирилл Клоков, задача — достигнуть допандемийного уровня безработицы в регионе (1,1%) — исполнена.

Читайте также: Приангарье перевыполнило план по снижению безработицы