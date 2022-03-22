Ярославль, , 09:55 — REGNUM В Ярославле муниципальная жилищная инспекция представила рейтинг управляющих компаний по зимней уборке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Очистка кровли City-yaroslavl.ru

Рейтинг управляющих компаний был представлен на общегородском совещании. Соответствующее поручение дал мэр Ярославля Владимир Волков.

«Месяц назад обозначали необходимость ускорения работы, связанной с наледью, с работой управляющих компаний и уборкой дворовых территорий. И просили подвести предварительные итоги после месяца нашу муниципальную жилищную инспекцию», — сказал Владимир Волков.

Рейтинг представлен за период с 22 февраля по 22 марта 2022 года. Все управляющие компании проверили по 12 критериям, каждый из критериев был оценен по пятибалльной системе. Максимальное количество баллов (от 58 до 60) набрали пять управляющих компаний — ОО «Родной район», УК «Альянс», «Забота», «Жилищно-эксплуатационные услуги», «Норская управляющая компания». Все компании являются небольшими и обслуживают от 11 до 40 домов.

Минимальное количество баллов (45−51) набрали 8 управляющих компаний — УК «Альфа Групп», УК «Альтернатива», ООО «Эксперт», «Управдом Кировского района», «Управдом Заволжского района», «Управдом Красноперекопского района», «Управдом Ленинского района», «УК «Ярославский регион». Стоит заметить, что в число критериев рейтинга вошли не только поступающие жалобы, но и работа сайтов УК и ГИС ЖКХ.

В муниципальной жилищной инспекции также представили данные по количество жалоб по каждому району. Практически везде больше всего претензий по уборке кровли. В Дзержинском районе на очистку крыш поступило 164 жалобы, Ленинском — 57 жалоб, Кировском — 41, Красноперекопский — 26, Фрунзенский — 17. В Заволжском районе самый большой объем претензий связан с уборкой придомовой территории (19 обращений).