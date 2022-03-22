Саранск, 22 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Мордовии до настоящего момента сделали прививку от коронавируса 72% взрослого населения региона. План вакцинации от COVID-19 выполнен на 90%, сообщил глава республики Артем Здунов в ходе встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Глава региона добавил, что также прошли вакцинацию от коронавируса около 86% населения республики в возрасте старше 60 лет.

«В республике развернуто 790 коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, свободный коечный фонд — 25%… Улучшение эпидситуации позволило возобновить плановую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе проведение диспансеризации. Особое внимание уделяем гражданам, переболевшим коронавирусом», — подчеркнул Здунов.

Также обсуждалась необходимость реконструкции существующего корпуса Республиканского онкологического диспансера, который был построен в 1970 году по проекту 1954 года.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Саранске открылся новый поликлинический корпус Республиканского онкологического диспансера. Новый четырехэтажный корпус площадью около 9,5 тыс. кв. метров рассчитан на 200 посещений в смену, имеется реанимационный блок на девять мест. Поликлиника была построена в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На строительство было направлено около 1,4 млрд рублей, из которых около 80% составляют средства федерального бюджета.

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