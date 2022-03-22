Прибайкальский район, Бурятия, 22 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет государственный инспектор Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, обвиняемый в превышении полномочий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

МВД по Бурятии Омуль

По данным следствия, в сентябре 2017 года полицейские на берегу Байкала задержали местного жителя, выловившего 473 хвоста байкальского омуля на 3 млн рублей. Как выяснилось, обвиняемый активно помогал браконьеру, сообщая о расположении и времени работы постов рыбоохраны и полиции, о полётах квадрокоптеров.

С июля по сентябрь 2021 года госинспектор также получил от местных жителей взятки на общую сумму 185 тыс. рублей за помощь в незаконной добыче рыбы. Преступление было выявлено сотрудниками Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками ФСБ.

«Вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением, направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ», — добавили в управлении.