Москва, , 09:52 — REGNUM В настоящее время доля импортных компонентов в станкостроении России составляет 20−40% и они могут быть в оперативном порядке замещены отечественными. Об этом 22 марта говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Станки Donstu.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Отмечается, что на фоне антироссийских санкций Запада и связанных с этим ограничений на поставку импортной продукции у производителей из РФ вырос спрос на отечественные станки.

«Руководители компаний отметили готовность к наращиванию поставок заказчикам на внутреннем рынке: освоена и производится широкая номенклатура продукции, а именно — токарные и фрезерные станки, <…>, шлифовальные станки и другие виды оборудования. При этом доля иностранных комплектующих по ряду направлений составляет всего 20−40% и может быть достаточно оперативно замещена российскими аналогами», — говорится в сообщении Минпромторга.

Также указывается, что глава ведомства Денис Мантуров отметил, что для создания новых станков является важной унификация компонентов.

«Все необходимые компетенции у нас уже есть, сейчас необходимо сделать упор на выпуске унифицированной, высокосерийной продукции», — приводит его слова пресс-служба Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США необходимо остановить эскалацию санкционного давления в отношении России