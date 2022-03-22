Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM В Петербурге за один день утонули сразу три человека, которые, вопреки запрету выхода на лёд водоемов, решили погулять по реке Неве и Петровскому фарватеру Невской губы Финского залива. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Семья на льду Финского залива ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Петербурге больше двух недель стоит солнечная погода, с 15 марта действует запрет выхода на лед, однако горожане продолжают выходить на лёд водоёмов. Прогулки по льду Невы на Октябрьской набережной и проспекте Обуховской обороны, а также по Петровскому фарватеру Невской губы недалеко от Парка 300-летия Санкт-Петербурга закончились для троих мужчин летальным исходом. Тела двух из них продолжат искать водолазы.

В ГУ МЧС отметили, что ежедневно сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) совместно со спасателями Поисково-спасательной службы проводят профилактические рейды в акватории Невы и Финского залива. А поскольку в Северной столице действует запрет выхода на ледовое покрытие абсолютно всех водных объектов, то любителей подледного лова и прогулок по льду ждут не только предупреждения и профилактические беседы со стороны спасателей, но и вполне ощутимый денежный штраф до пяти тысяч рублей.

«На данный момент составлен уже 71 протокол об административном правонарушении», — подчеркнули в ведомстве.

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