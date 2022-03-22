Париж, 22 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне саммитов G7, НАТО и ЕС, передает BFM TV.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, чтобы «скоординировать позиции накануне важных саммитов в Европе».

Лидеры стран «Большой семерки» встретятся на саммите в Брюсселе, запланированном на 25 марта. Встреча состоится в рамках саммита НАТО и Европейского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции до встречи с премьер-министром Испании обсудил ситуацию вокруг Украины.