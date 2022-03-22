Улан-Удэ, , 09:50 — REGNUM На общевойсковом полигоне «Бурдуны» в Бурятии стартовали двусторонние тактические учения с мотострелковым и танковым батальонами соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Учения Mil.ru

Личный состав подразделений, поднятый по учебной тревоге, получил оружие и боеприпасы, после чего в составе механизированных колон выдвинулся в районы сосредоточения.

пресс-служба ВВО «Главной задачей проводимых… учений станет совершенствование командных навыков офицерского состава, отработка слаженности подразделений, а также выполнение задач по взаимодействию между мотострелковыми и танковыми подразделениями соединений в условиях современного общевойскового боя».

Отмечается, что учения проводятся по двустороннему сценарию, в ходе которого в качестве условного противника поочерёдно выступают все подразделение. Ими будут отработаны задачи ведения манёвренной обороны, а также тактические приёмы и способы наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине стартовали батальонные тактические учения мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа с боевыми стрельбами.

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