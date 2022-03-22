Москва, 22 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по результатам мониторинга призвала остановить проверки бизнеса на фоне санкций.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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"Сенаторы говорят, что в ряде регионов проверки продолжаются. Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых. Вот такие, как говорили раньше, «сигналы с мест», — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Она призвала не искать в документах лазейки, а искать в себе желание быть полезными России.

«Потому обращаюсь ко всем ответственным, кто принимает решения на местах, — проявите себя государственниками в ключевой для страны период», — указала Матвиенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в России резко сократилось число проверок, 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.