Украинские военные обстреляли станцию и завод в ДНР
Донецк, 22 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Железнодорожная станция Донецк-Северный в Ясиноватовской районе попала под обстрел вооружённых формирований Украины, сообщили 22 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
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В результате обстрела повреждены домостроения, расположенные на улице Привокзальная.
«В Ясиноватой украинские боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода, а также коммунального предприятия «ЭКОС», расположенного по улице Горького, 36», — рассказали в штабе.