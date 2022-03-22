Донецк, 22 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Железнодорожная станция Донецк-Северный в Ясиноватовской районе попала под обстрел вооружённых формирований Украины, сообщили 22 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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В результате обстрела повреждены домостроения, расположенные на улице Привокзальная.

«В Ясиноватой украинские боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода, а также коммунального предприятия «ЭКОС», расположенного по улице Горького, 36», — рассказали в штабе.