Париж, 22 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин совершил несколько «фундаментальных ошибок» в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

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«Первое — это недооценка реакции, сопротивления украинского общества, а также украинского правительства. Во-вторых, он совершил ошибку, полагая, что ЕС не ответит единым образом, как это делаем мы», — сказал Санчес.

Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР началась 24 февраля.