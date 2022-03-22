Число центров «Московское долголетие» увеличится до 71
Москва, 22 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Власти Москвы до конца марта 2022 года планируют увеличить количество центров «Московское долголетие» до 26. Сейчас в столице работает 21 центр, сообщается на портале мэра города.
До конца 2022 года число центров «Московское долголетие» планируется увеличить до 71. Постепенно сеть центров охватит весь город. У каждого московского пенсионера появится возможность без предварительной записи прийти в центр недалеко от дома.
В центрах регулярно проходят творческие, образовательные и спортивные мероприятия. Москвичи могут заниматься гимнастикой, йогой, вокалом, танцами, посещать тематические лекции и кулинарные мастер-классы и т. д.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году планируется увеличить расходы на реализацию программы «Московское долголетие».
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