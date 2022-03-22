Москва, 22 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Власти Москвы до конца марта 2022 года планируют увеличить количество центров «Московское долголетие» до 26. Сейчас в столице работает 21 центр, сообщается на портале мэра города.

Mos.ru Проект «Московское долголетие»

До конца 2022 года число центров «Московское долголетие» планируется увеличить до 71. Постепенно сеть центров охватит весь город. У каждого московского пенсионера появится возможность без предварительной записи прийти в центр недалеко от дома.

В центрах регулярно проходят творческие, образовательные и спортивные мероприятия. Москвичи могут заниматься гимнастикой, йогой, вокалом, танцами, посещать тематические лекции и кулинарные мастер-классы и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году планируется увеличить расходы на реализацию программы «Московское долголетие».

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