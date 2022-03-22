Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Акции сторонников того, чтобы власти Грузии активней поддерживали Украину и пошли на конфликт с Россией, являются антигосударственными, учитывая непростую международную обстановку. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в Марнеули.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Он отметил, что, кроме Грузии, нет других таких стран, где, ссылаясь на ситуацию на Украине, требовали отставки правительства. Гарибашвили также напомнил о близости российской армии.

«В это время, в обстановке, когда ситуация непредсказуема, эти антигосударственные митинги были абсолютно неприемлемы и непонятны», — сказал премьер-министр.

Организаторов митингов он назвал «предательскими» группами, а также «пятой колонной». Гарибашвили пообещал, что правительство не даст им нанести ущерб Грузии и будет защищать интересы народа.

Стоит отметить, что после начала Россией спецоперации на Украине по защите Донбасса грузинская оппозиция требовать от правительства Грузии занять максимально жёсткую позицию в отношении Москвы. Когда Тбилиси не присоединился к санкциям против, оппозиционные партии начали обвинять власти в сговоре с Россией и проводить антироссийские митинги.

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