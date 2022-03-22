Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Пункты обогрева для беженцев из Донбасса, развёрнутые в Ростовской области, посетили более 7,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 марта.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM МЧС

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С начала эвакуации мирных жителей Донбасса в Ростовской области работают два пункта обогрева в приграничных населённых пунктах — Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. Их посетили более 7,5 тыс. вынужденных переселенцев. Спасатели оказывают людям необходимую помощь. Беженцы могут получить горячее питание и отдохнуть перед отправкой в пункты временного размещения.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области из-за роста числа беженцев из Донбасса 19 февраля был введён режим чрезвычайной ситуации.