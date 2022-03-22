Иркутск, , 09:45 — REGNUM Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 марта 2022 года составила 9,5 млн. рублей. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также что основная часть задолженности сложилась в сфере образования (81%), на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг приходится 19%.

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 109 человек. В расчете на одного работника приходится 87,4 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты в среднем по области составила 3,4 месяца. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 февраля 2022 года составляла 7,4 млн. рублей. Вся сумма задолженности сложилась в сфере образования.

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