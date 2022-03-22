Москва, 22 марта 2022, 09:44 — REGNUM Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил 22 марта журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат также добавил, что действия Соединенных Штатов никак не влияют на решимость России двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.