Москва, , 09:44 — REGNUM Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил 22 марта журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия и США Mil.ru

«Вчера (21 марта) была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило [российско-американские] отношения на грань разрыва. Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», — заявил Рябков.

Дипломат также добавил, что действия Соединенных Штатов никак не влияют на решимость России двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.