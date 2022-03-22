Донецк, 22 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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»За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении центра.

Обстрелы территории республики велись из миномётов калибра 82 мм и 120 мм, также била артиллерия снарядами калибра 122 мм. Всего украинскими военными выпущено 290 боеприпасов.

«За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 32 человека, в том числе шестеро детей», — добавили в представительстве.

Также в результате обстрелов повреждено 25 домостроений и 12 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Александровке, Горловке, Ясиноватой.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК, днём ранее военные формирования Украины 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.

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