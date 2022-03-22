Сеул, 22 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,7%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международного рейтингового агентства Fith Ratings.

Fitch-Ratings

По сравнению с предыдущим прогнозом показатель понижен на 0,3%.

Эксперты отмечают, что данное решение было принято в связи с тем, что рост цен на энергоносители будет тормозить потребление домохозяйств и деловую активность.

По прогнозам агентства, инфляция в 2022 году составит 4,1%, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Между тем Fith Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА—».

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Moody’s понизило прогноз темпов экономического роста Южной Кореи до 2,7%.

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