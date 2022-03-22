Владивосток, , 13:10 — REGNUM В Приморье за два месяца 2022 года сдано по национальному проекту «Жильё и городская среда» почти 190 тыс. кв. метров новостроек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Несмотря на подорожание бетона, строительство жилья ведётся стабильно, без сбоев. За два месяца в крае введено 189,8 тыс. кв. метров — 19% от плана на 2022 год. За неделю роста стоимости на жильё не установлено», — пояснили в министерстве строительства Приморья.

В 2022 году в крае по нацпроекту должны сдать не менее 1 млн кв. метров жилья. В условиях санкций строительной отрасли предусмотрены различные меры поддержки.

«Очень важно, что санкции не отражаются на реализации нацпроектов, особенно такого важного как «Жильё и городская среда». Федеральным и региональным властям необходимо и дальше сохранять положительную тенденцию и реализовывать запланированные нацпроекты, в которых сегодня так нуждаются приморцы. Строительство нового жилья — важный аспект в социально-экономическом развитии края. При этом госпрограммы дают возможность получить или приобрести жилье на выгодных условиях», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» на территории Брянской области планируется ввести 450 тыс. кв. метров жилья.