Симферополь, , 09:40 — REGNUM Пункт обогрева для граждан, эвакуированных с территории Украины и Донбасса, развёрнут в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» в Крыму, сообщили 22 марта в пресс-службе МЧС России.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как пояснили в МЧС, в пунктах пропуска на границе с РФ скапливаются многокилометровые пробки из автомобилей из Донбасса и с Украины. Оформления документов, хотя в упрощённом виде, люди ожидают по несколько часов.

На пункте пропуска «Джанкой» сотрудники МЧС развернули пункт обогрева и полевую кухню — здесь можно погреться, отдохнуть перед отправкой в пункты временного размещения, зарядить мобильные телефоны, подкрепиться.

Отметим, что в крымском пункте пропуска «Чонгар» развернули мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи прибывшим с территорий ДНР, ЛНР и Украины.

Ранее власти Крыма заявляли, что в регионе могут принять около 2,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса и Украины.