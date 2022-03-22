Иркутск, 22 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. На начало 2022 года в Иркутской области действовало шесть розничных рынков, имеющих соответствующее разрешение.По сравнению с 2020 годом их число уменьшилось на две единицы, а количество мест — в 2,2 раза. Об этом 22 марта сообщает территориальное управление государственной статистики.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок

Отмечается также с начала 2022 года в области функционируют только универсальные и сельскохозяйственные рынки. Действовавший ранее вещевой рынок закрылся в связи с реорганизацией. Универсальным рынкам принадлежит 61% всех торговых мест. Торгуют на рынках, в основном, индивидуальные предприниматели, за ними закреплено около половины мест.

В общей дислокации торговых мест на рынках области больше всего выделено под торговлю мясом и птицей — 19,7%, картофелем и овощами — 11%, места для продажи цельномолочной продукции составляют 9,4%. Кроме того, значительная доля мест отдана под торговлю рыбной продукцией, а также одеждой.

На 1 января 2022 года в целом по рынкам фактически использовалось 75% торговых мест (на начало 2021 г. — 77%). Максимальное использование наблюдалось на универсальных рынках, там были заняты 77% отведенных мест, в то время как на сельскохозяйственных — 72%.

По данным выборочного обследования, в 4 квартале 2021 года средняя однодневная продажа на рынках в расчете на одно торговое место составила 5,1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области создали штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики в условиях санкций.

В условиях ухода с внутрироссийского рынка международных компаний необходимо дать развитие местным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, инициативным предпринимателям. Для них это шанс занять освободившиеся места, приложить усилия для развития собственного, нашего — российского бизнеса, подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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