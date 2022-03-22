Черкесск, , 09:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии принято решение о поддержке начинающих фермеров по программе «Агростартап». В рамках выделения грантов по программе «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» грантополучателями стали 49 фермеров, сообщили 22 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Ферма УФССП по ЯО

Их отобрали в ходе конкурса, на который начинающие фермеры предоставили свои проекты. На полученные субсидии для развития своего дела получатели грантов могут заказать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских помещений, а также направить их на строительство или приобретение посадочного материала или сельскохозяйственных животных, покупку сельхозтехники.

В отборе получателей грантов принимала участие конкурсная комиссия, в которую входили в том числе представители общественных организаций, Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов, управления главы республики по вопросам противодействия коррупции.