Кемерово, , 09:40 — REGNUM У роста цен на сахар несколько причин. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во ходе прямой линии сегодня, 22 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сахар Humusak

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«В том числе ажиотажная покупка сахара впрок, — подчеркнул он. — Сахар — это биржевой товар, в России он торгуется на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Соответственно, когда появляется спрос — повышается цена. На заводах сахара достаточно, на оптовых складах сахар тоже есть. Это чисто ажиотажный подъём цен на такой важный продукт».

Он обратился к жителям региона с вопросом: «ведь сахара мы сейчас немного потребляем, зачем его брать впрок и разгонять стоимость?»