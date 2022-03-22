Йошкар-Ола, , 09:38 — REGNUM Вечером 21 марта в центре Йошкар-Олы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а еще один получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает в своем telegram-канале Госавтоинспекция Марий Эл.

После ДТП в Йошкар-Оле Пресс-служба управления ГИБДД МВД по Марий Эл

По данным ведомства, столкновение автомобилей Lada Priora произошло около 22:00 на перекрестке улиц Первомайская и Красноармейская. Водитель одной из машин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, водитель второго автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области произошло столкновение 15 автомобилей. Авария случилась утром 21 марта. Пострадавших нет, но машины получили повреждения.

По предварительным данным, водители выбрали неправильную скорость в условиях снегопада.

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