Кош-Агачский район, Алтай, , 09:37 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай завершился процесс по делу о халатности директора стадиона, в результате которой пострадал ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В результате падения ворот ребёнок получил тяжёлые травмы. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, подсудимый небрежно отнёсся к службе и допустил бесхозное нахождение на футбольном поле ворот для мини-футбола.

Вечером 19 мая 2019 года двое мальчиков 8 и 9 лет попытались поднять его для игр, однако в результате уронили на пятилетнего ребёнка. В результате последний получил компрессионные переломы грудного и поясничного позвонков.

Обвиняемый настаивал на своей невиновности. Однако суд признал доводы обвинения убедительными и приговорил директора стадиона к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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