Белгород, , 10:12 — REGNUM Меры государственной поддержки семей с детьми примут в ближайшее время власти Белгородской области, сообщил вечером 21 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Адресная помощь будет оказана гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, размер ежемесячной выплаты для одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида, составит от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Материальную помощь эта категория граждан получит с апреля и до декабря 2022 года.⠀

«Разница в увеличении стоимости продуктов питания, которые идут на приготовление пищи в детских садах, школах, а также учреждениях социальной защиты и здравоохранения, будет компенсироваться за счёт регионального бюджета. Мы это делаем, чтобы не ухудшилось качество питания и не возрастала финансовая нагрузка на семьи. Также добавляется 20 млн рублей на молочные смеси и 57 млн рублей на оздоровительную кампанию для детей», — написала глава региона.

В регионе вводится мера поддержка для жителей, страдающих фенилкетонурией: она дает право на ежемесячное получение выплаты в 15 тысяч рублей до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Ещё одна прибавка ожидает многодетные семьи — единовременная выплата за пятого и последующего ребёнка. Сумма поддержки составит 50 тысяч рублей и начнёт выплачиваться с января 2022 года.